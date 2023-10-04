Rize ve Artvin'de Şiddetli Sağanak Etkili Oldu! Yol Çöktü Heyelan Meydana Geldi

Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de, Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü. Artvin'de de sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

Rize ve Artvin'de Şiddetli Sağanak Etkili Oldu! Yol Çöktü Heyelan Meydana Geldi
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Şiddetli sağanak Rize'de asfalt yola zarar verdi. Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında şans eseri kara yolunda kaza yaşanmadı.

Ardeşen ilçesinde de yaşanan heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu görüntüler de Artvin'den. Merkez, Arhavi, Hopa ve Borçka'da etkili olan yağış nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

Borçka-Hopa karayolunun farklı noktalarında dere taştı heyelan oldu. Borçka Muratlı bölgesinde yaşanan su taşkınları da bazı seralarda zarara yol açtı.

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