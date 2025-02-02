Rize’de apartman yangını! Korku dolu anlar yaşandı

Rize'de 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rize’de apartman yangını! Korku dolu anlar yaşandı
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Rize'nin Merkez ilçesine bağlı Tophane Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede tüm binada paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, bina sakinlerinden Kemal Baltacı, yaşadıkları panik anlarını şu sözlerle anlattı: "Eskiden yangınları söndürürdük şimdi insanlarımız balkonlara çıkmaya başladı. En ufak bir yangında insanlar paniğe kapılıyor. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın." 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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