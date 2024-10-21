Rize'de heyelan felaketi! 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan felaketi meydana geldi. Heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kalırken 3 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rize'de heyelan felaketi! 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev boşaltıldı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde büyük bir heyelan felaketi yaşandı. Heyelan, Çayeli'ndeki Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana geldi.

Bölgedeki aşırı yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi.

Rize'de heyelan felaketi! 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev boşaltıldı - Resim : 1

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan köy yoluna vatandaşlar başka yoldan ulaşım sağlıyor. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, sabah saatlerinde heyelan meydana geldiğini söyledi. Küçüksarı, heyelan sonucu toprak altında kalan evlerde kimse olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rize'de heyelan felaketi! 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev boşaltıldı - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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