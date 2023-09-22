Ruhsatsız kamp yerinin sahibi yakalandı! Kırklareli'de tesiste 6 kişi yaşamını yitirmişti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül'de yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ruhsatsız kamp yerinin sahibi Bülent B. gözaltına alındı.
İğneada'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ardından başlatılan soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül'de şiddetli sağanak nedeniyle sel olmuştu.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Tesis, İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam ediyordu.
İşletme sahibi ve sorumlularına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aranan işletme sahibi Bülent B. Edirne’nin Keşan ilçesinde gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüpheli sorgusu için Kırklareli’ne götürüldü.
Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 2 kişi gözaltına alınmış, 9 Eylül’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.