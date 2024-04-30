Sağanak yağış su baskınına neden oldu

Sağanak yağış Konya’nın Kulu ilçesinde meydana geldi.

Sağanak yağış su baskınına neden oldu
Editör: Yağmur Biçen
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Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu. 

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.

Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağanak yağış # su baskını
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