Niğde'de korkunç zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de korkunç zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de korkunç zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam

Niğde'de D.K'nin idaresindeki kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda Z.Y'nin kullandığı tırla çarpıştı. Arkadan gelen iki tır ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada D.K. ile Z.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulunarak, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından bilgi aldı.

Şehirlerarası yolcu otobüsünde kaza: yaralılar var!Şehirlerarası yolcu otobüsünde kaza: yaralılar var!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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