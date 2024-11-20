Sahte belediye çalışanlarının define kazısı suçüstü yakalandı

Isparta’da saat 22.00 sıralarında Kadir Bey Camii önünde ilginç bir olay yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte belediye çalışanlarının define kazısı suçüstü yakalandı
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 Bir kepçeyle caddeye gelen ve kendilerini belediye personeli olarak tanıtan Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, kaldırımda kazı çalışması başlattı. Ancak bu esnada elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar vererek dikkat çektiler. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenip ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polislerin incelemesi sonucu şahısların herhangi bir resmi kurumda görevli olmadığı ve aslında kaçak define kazısı yapmak için orada bulundukları anlaşıldı. Kazıda kullanılan kepçeye el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. Elektrik ve doğal gaz hatlarına verilen zararın onarımı için ilgili ekipler bölgede çalışmalarına başladı.

Kaçak define arama girişiminde bulunan şüphelilerin ifadeleri emniyette alınırken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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