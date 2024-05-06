Sahte içki üreticisi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve söz konusu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde Ş.A. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada; 3,5 litre satışa hazır el yapımı viski, 5 litre etil alkol, içki satışında kullanılan 5 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldı.