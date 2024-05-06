Sahte içki üreticisi yakalandı

Erzincan'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı.

Sahte içki üreticisi yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve söz konusu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde Ş.A. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada; 3,5 litre satışa hazır el yapımı viski, 5 litre etil alkol, içki satışında kullanılan 5 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Hamile sağlık çalışanına kürekle saldırdılarHamile sağlık çalışanına kürekle saldırdılarYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Erzincan # sahte içki # operasyon # yakalandı
Çok Okunanlar
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Altın düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
"SİBERGÖZ-38" operasyonlarıyla 51 şüpheli yakalandı
"SİBERGÖZ-38" operasyonlarıyla 51 şüpheli yakalandı
Hamile sağlık çalışanına kürekle saldırdılar
Hamile sağlık çalışanına kürekle saldırdılar
Kilis'te korkunç cinayet!
Kilis'te korkunç cinayet!
Öne Çıkanlar Adalet Bakanı açıkladı: "Yeni casusluk düzenlemesi geliyor" | ULUSAL HABER Adalet Bakanı açıkladı: "Yeni casusluk düzenlemesi geliyor" | ULUSAL HABER Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi