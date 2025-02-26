Sahte içki yüzünden 152 ölü: Bakanlık 780 operasyon düzenledi

2025 yılında, sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen etkin mücadele kapsamında, yurtta 152 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte içki yüzünden 152 ölü: Bakanlık 780 operasyon düzenledi
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İçişleri Bakanlığı’na ait kaynaklardan alınan bilgilere göre, sahte içki üretimi ve ticaretine karşı 780 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 75’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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