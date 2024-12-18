Sahte sosyal medya hesaplarına hapis

Sosyal medya platformların da açılan sahte hesaplar yıllardır gündemde. Başkasının adı ve fotoğrafıyla açılan hesaplara ilişkin Yargıtay önemli bir karara imza attı. Sahte hesap açan kişiye verilen 2 yıl bir aylık hapis cezası onandı. Bu karar sonraki kararlar içinde emsal niteliğinde.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
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Farklı kişilerin bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açanlar hapis cezası alacak.

Başkasının kimlik bilgileri ile açılan sahte hesaplar yıllardır birçok mağduriyet neden oluyordu. Antalya'da bir kişi başkasına ait fotoğraf, ad,soyad ve telefon numarasını kullanarak sahte hesap açtı.

Bilgilerinin çalındığını fark eden mağdur şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Adliye sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti.


Hukukçular sahte hesap açan kişiler ile ilgili şikayet geri çekilse de davanın geri kapanmayacağına dikkat çekiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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