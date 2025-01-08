Şaka yapayım derken para kazanmaya başladı

Çayır, çok sayıda sipariş aldığını ve "Bu mumlar artık benim ana geçim kaynağım oldu," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı'nda, çay şeklinde mumlar üreterek gelir elde eden Feyza Çayır, "Bu jel mumlar için büyük bir ilgi var," dedi. Çayır, "Babam çay tiryakisidir ve her zaman demlik demlik çay içer. Bir gün bu durumdan esinlenerek böyle bir tasarım yapabileceğimi düşündüm ve hayata geçirdim. Başlangıçta sadece babama şaka yapmak istedim, fakat şimdi büyük ilgi görüyor," dedi.

Çayır, "Dükkanıma gelenler, çay bardağını görünce ‘Çay bardağınızı unutmuşsunuz’ diyorlar. Genellikle insanlar mumların görselliğini beğeniyor ve hediyelik olarak alıyorlar. Şu anda bu mumlar benim geçim kaynağım oldu," diyerek durumu özetledi.