Şakalaşmanın sonu kötü bitti: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana geldi. Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu öğrencisi Suriye uyruklu Gazel Alsheikh’in, iddiaya göre, arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada yola itildiği belirtildi. Bu esnada caddede seyir halinde olan A.B. yönetimindeki okul servisi, Alsheikh’e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından Alsheikh’in yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Gazel Alsheikh’i yola ittiği öne sürülen iki arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.