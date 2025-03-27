Altındağ Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 11 işçiyi daha işten çıkardı

Ankara’daki Ak Partili Altındağ Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 11 emekçinin daha işine son verdi. Böylece işten çıkarılan çalışan sayısı 46’ya yükseldi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Altındağ Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 11 işçiyi daha işten çıkardı
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Altındağ Belediyesi'nde, 11 işçinin daha işine son verildiği açıklandı, bu gelişme ile birlikte toplamda 46 emekçinin işine son verilmiş oldu.

Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediyesi yönetiminin sendikalı çalışanlara yönelik baskılar uyguladığını öne sürdü.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, belediye yönetimi toplu iş sözleşmesindeki hakları kaldırmak ve çalışanların maaşlarını düşürmek için baskı yapıyor.

Sendikanın bu talepleri reddetmesinin ardından belediye yönetimi, Hizmet-İş Sendikası'na karşı operasyon başlatmış ve sendika üyelerinin işine son vermiştir.

Hizmet-İş Sendikası, atılan işçilerin işe iade edilene kadar belediye binası önünde başlattıkları eylemin süreceğini duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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