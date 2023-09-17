Sakarya'da balık ölümleri paniğe neden oldu! Mudurnu Çayı'ndaki ölümler araştırılıyor

Haber-Kamera: Bahtiyar Bodur

Karadeniz'e dökülen Mudurnu Çayı'nda balık ölümleri yaşandı.

Balık tutmaya ve tarlada çalışmaya gidenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sakarya Hendek ilçesi Soğuksu Muhtarı Emin Kula, yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

Muhtar Kula, balık ölümlerine Hendek Organize Sanayi Bölgesinden veya Akyazı İlçesindeki Sanayi tesislerinden atılan kimyasalların neden olduğunu düşünüyor.

Sudan örnek alındı, balıkların neden öldüğü araştırılıyor.