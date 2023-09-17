Sakarya'da balık ölümleri paniğe neden oldu! Mudurnu Çayı'ndaki ölümler araştırılıyor

Sakarya'da Mudurnu Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Çevre halkı tedirgin. Balıkların neden öldüğü araştırılıyor.

Sakarya'da balık ölümleri paniğe neden oldu! Mudurnu Çayı'ndaki ölümler araştırılıyor
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Haber-Kamera: Bahtiyar Bodur

Karadeniz'e dökülen Mudurnu Çayı'nda balık ölümleri yaşandı.

Balık tutmaya ve tarlada çalışmaya gidenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sakarya Hendek ilçesi Soğuksu Muhtarı Emin Kula, yetkililere bilgi verdiklerini söyledi.

Muhtar Kula, balık ölümlerine Hendek Organize Sanayi Bölgesinden veya Akyazı İlçesindeki Sanayi tesislerinden atılan kimyasalların neden olduğunu düşünüyor.

Sudan örnek alındı, balıkların neden öldüğü araştırılıyor.

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# sakarya # balık
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