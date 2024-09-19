Sakarya'da fabrikadaki patlamayla ilgili yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da makarna fabrikasında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'da fabrikadaki patlamayla ilgili yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında 15 Eylül'de patlama meydana gelmişti. Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sakarya'da fabrikadaki patlamayla ilgili yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı - Resim : 1

PATLAMAYLA İLGİLİ 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'da fabrikadaki patlamayla ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.

Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü.

İfadesi alınan 1 şüpheli ise salıverildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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