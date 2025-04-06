Sakarya’da komşu dehşeti: Silahlı çatışmada 5 ölü, 5 yaralı

Serdivan’da iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakta yaşanan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sakarya’da komşu dehşeti: Silahlı çatışmada 5 ölü, 5 yaralı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak’ta yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların birbirlerine tabancayla ateş açmasıyla büyüdü. Mahalle savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini alırken sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Y.Ö., O.Ö. ve V.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çatışmada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ancak Ö.Ö. ve F.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisi devam ederken, polis gözetimi altında tutuldukları öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis ekipleri çatışmaya karıştığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, 4 adet tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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