Sakarya'da mısır üreticileri alanlara iniyor! 7 Eylül'de eylem yapılacak

Sakarya'da mısır üreticileri alanlara iniyor. Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu 7 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Sakarya Kent Meydanında basın açıklaması yaparak mısır fiyatına tepki gösterecek.

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Sakarya'da mısır üreticileri alanlara iniyor.

Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu 7 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Sakarya Kent Meydanında basın açıklaması yaparak mısır fiyatına tepki gösterecek.

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, mısır fiyatının yeniden gözden geçirilmesini talep edeceklerini söyledi.

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