Sakarya'da mısır üreticileri alanlara iniyor! 7 Eylül'de eylem yapılacak
Sakarya'da mısır üreticileri alanlara iniyor. Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu 7 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Sakarya Kent Meydanında basın açıklaması yaparak mısır fiyatına tepki gösterecek.
Sakarya'da mısır üreticileri alanlara iniyor.
Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu 7 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te Sakarya Kent Meydanında basın açıklaması yaparak mısır fiyatına tepki gösterecek.
Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, mısır fiyatının yeniden gözden geçirilmesini talep edeceklerini söyledi.