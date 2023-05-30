Sakarya'da silahlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü
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Ozanlar Mahallesi'nde bir parkta Y.N. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.N. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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