Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

15 Eylül'de Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı. Olayda işçilerden Mesut Şimay hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 22 yaşındaki Eray Kızıldağ, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Eray Kızıldağ'ın cenazesinin yarın Hendek ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.