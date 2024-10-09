Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti! Olaydaki can kaybı 3'e yükseldi

Sakarya'da 15 Eylül'de bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçiden acı haber geldi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Güven Albayrak hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti! Olaydaki can kaybı 3'e yükseldi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül tarihinde bir makarna fabrikasında patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden 27 yaşındaki Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan 22 yaşındaki Eray Kızıldağ da 4 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Patlamada ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören 24 yaşındaki Güven Albayrak'tan da acı haber geldi. Albayrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti! Olaydaki can kaybı 3'e yükseldi - Resim : 1

Albayrak'ın cenazesinin Düzce'nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde defnedileceği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olayla ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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