Samandağ’da kamulaştırma isyanı! Köylülerden direniş nöbeti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Mağaracık, Kurtderesi, Vakıflı ve Hıdır Bey mahallelerinde birçok arazi, toplu konut projeleri kapsamında kamulaştırıldı. Arazilerinin ellerinden alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, Mağaracık Mahallesi’nde bir araya gelerek protesto başlattı.

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Samandağ’da kamulaştırma isyanı! Köylülerden direniş nöbeti
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Kamulaştırma kararının ardından köylüler eylemlerine devam ederken, nöbetin 10. günü geride kaldı. Vatandaşlar, seslerini duyurmak için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Samandağ’ın en güzel bölgelerinin gasp edildiğini dile getiren yurttaşlar, e-Devlet sistemine girdiklerinde tapularının düşürüldüğünü fark ettiklerini belirtti.

“NEDEN BİZİM ARAZİLERİMİZE GÖZ DİKİLİYOR?”

Kamulaştırılan alanlara 12 etaplık TOKİ konutları yapılması planlanıyor. Samandağ’da hazine ve vakıf arazisi dahil 16 bin dönüm arazi bulunduğuna dikkat çeken köylüler, “Madem konut yapılacak, neden bizim arazilerimiz seçiliyor?” diye soruyor.

Yetkililerin, vatandaşların tepkilerini dikkate alıp nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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