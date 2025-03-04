Antalya'da dehşet! 4 cani 'Sigaram yok' diyen genç sağlıkçıyı katletti

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi’nde meydana geldi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşıyla sahur yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Ticari taksiyle Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

"SİGARA VERMEDİ" DİYE DARP EDİP GASBETTİLER

Yolun ortasında Aras’ın yanına yaklaşan yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört kişi sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden genç sağlıkçı, saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yere düşen Aras, kafasını kaldırıma çarptı. Şüpheliler, bilinci kapalı halde yerde yatan Aras’ın çantasını alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu fark etti. İlk müdahale sırasında kalbi duran Aras, yapılan müdahaleyle hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yoğun bakımda üç gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, İKİ KİŞİ SERBEST KALDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Muhammet Emir K. ve Savaş İ. suçlarını kabul ederken, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Aras’ın çantasını aldıktan sonra içindeki değerli eşyaları alıp birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç sağlıkçının hayatını kaybetmesi, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu. Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde düzenlenen törende, çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Aras’ın 13 yıllık mesai arkadaşı Ahu Sezgin, “Meslektaşımız olmasından gurur duyduğumuz Hamit, sadece iyi bir sağlıkçı değil, aynı zamanda fedakar ve vicdanlı bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Onu unutmayacağız ve hukuk mücadelesinde ailesinin yanında olacağız” dedi.

Genç sağlıkçının cenazesi, törenin ardından dualarla memleketi Kaş’a uğurlandı.

BABASINI İKİ AY ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Hamit Aras’ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve yaklaşık iki ay önce babasını kaybettiği öğrenildi. Acılı aile, olaya karışan herkesin en ağır cezayı almasını istiyor. Aras’ın amcasının oğlu İnan Tavşan, “Bu korkunç olayda adaletin sağlanmasını istiyoruz. İki kişi tutuklandı ama diğer iki kişinin serbest bırakılması bizi bir kez daha yıktı” diyerek tepki gösterdi.