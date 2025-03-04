Hatay'da feci kaza: Tır sebze tezgahına çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde freni arızalanan bir tır, yol kenarındaki sebze tezgahına çarparak zeytinlik alana yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Belen-Antakya kara yolu Topboğazı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 26 yaşındaki İbrahim B. idaresindeki 63 AJG 383 plakalı tır, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Hızla yol kenarındaki sebze tezgahına çarpan tır, daha sonra zeytinlik alana yuvarlanarak alev aldı.
SEBZE TEZGAHININ ARKASINDA DURAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazaya ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, sebze tezgahının arkasında duran 45 yaşındaki Halil Yener’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır sürücüsü İbrahim B. ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan tırdaki yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı