Samsun Bafra'da ormanlara giriş yasaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi için 1 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı.

Samsun Bafra'da ormanlara giriş yasaklandı
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Yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerin artması, buna bağlı oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ekim arasında ormanlık alanlara girişmesi ve piknik gibi etkinliklen yasaklandı.

Bafra Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve mesire alanlarda "piknik ile ateş yakmak yasak" yazılı tabelalar koyarak denetim yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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