Samsun’da 3 araçlı kaza: 5 kişi...

Edinilen bilgiye göre, Enes B. (23) idaresindeki 55 RT 004 plakalı otomobil ile Armağan G.’nin (34) kullandığı 55 AJC 091 plakalı otomobil çarpıştı. Ahmet K.M. yönetimindeki 52 HA 757 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüleri Enes B. (21), Armağan G. (34), Ahmet K.M. (26) ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Umut E.A. (21), Hanife C. (48) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.