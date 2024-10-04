Samsun'da 5 kişi tüfekle vuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından taraflardan biri araçla uzaklaşırken tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Samsun'da 5 kişi tüfekle vuruldu
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde dehşet anları yaşandı. Olay, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflardan biri araçla uzaklaşırken tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K. ve M.Ö. yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da 5 kişi tüfekle vuruldu - Resim : 1

Yaralılar, sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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