Samsun’da bayram öncesi mezarlıkta silahlı kavga! 4 kişi yaralandı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı’nda meydana geldi. Bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa gelen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahlarla saldırdı ve mezarlık ziyareti bir anda kaosa dönüştü.

2’Sİ KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan çatışmada, isimleri henüz belirlenemeyen 2’si kadın toplam 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahlı kavganın ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.