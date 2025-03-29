Samsun’da bayram öncesi mezarlıkta silahlı kavga! 4 kişi yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da bayram öncesi mezarlıkta silahlı kavga! 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı’nda meydana geldi. Bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa gelen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahlarla saldırdı ve mezarlık ziyareti bir anda kaosa dönüştü.

2’Sİ KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan çatışmada, isimleri henüz belirlenemeyen 2’si kadın toplam 4 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahlı kavganın ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı!Kayseri’de FETÖ operasyonu: Firari eski emniyet müdürü yakalandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun
Günün Manşetleri
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!
Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!
"ABD-İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak!"
Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa...
CHP’de kurultay hesapları
Çıkışı bulamıyorum" dedi, alevlerin arasında kaldı!
Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Gözaltına alındı
Putin, "Perm" nükleer denizaltısını böyle duyurdu
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında şok artış Akaryakıt fiyatlarında şok artış
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!
Kara yollarında yoğun çalışma var Kara yollarında yoğun çalışma var
Kayseri’de FETÖ operasyonu Kayseri’de FETÖ operasyonu
Myanmar'da deprem felaketi Myanmar'da deprem felaketi