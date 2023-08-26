Samsun’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Recep C. (32) yolda yanına yaklaşan otomobildeki kişi tarafından pombalı tüfekle vuruldu. Kolundan vurulan şahıs ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE VURULDU