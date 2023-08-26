Samsun’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu

Samsun’da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından kolundan pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Samsun’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu
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Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Recep C. (32) yolda yanına yaklaşan otomobildeki kişi tarafından pombalı tüfekle vuruldu. Kolundan vurulan şahıs ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Samsun’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu - Resim : 1

Samsun’da bir kişi pompalı tüfekle vuruldu - Resim : 2

Yorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiYorgun mermi vakası bitmiyor! Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet ettiYurt
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