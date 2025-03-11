Samsun’da büyük kaçakçılık operasyonu! 250 bin makaron ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün ürünlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, merkez İlkadım ilçesinde kaçakçılık şüphesiyle takip edilen bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yüksek olan 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.