Samsun’da büyük kaçakçılık operasyonu! 250 bin makaron ele geçirildi
Samsun’da kaçak tütün ürünlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 250 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yayınlanma:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün ürünlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, merkez İlkadım ilçesinde kaçakçılık şüphesiyle takip edilen bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yüksek olan 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Operasyon kapsamında araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı