Samsun’da cenazeye giden minibüs devrildi: 15 yaralı

Olay, Samsun’un Havza ilçesindeki Şeyhali mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Cenaze törenine katılmak üzere İstanbul’dan yola çıkan ve Sinan Keskin’in kullandığı 34 AV 7345 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlerken, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kavaklı Çayı üzerindeki köprüde meydana gelen bu korkunç kazada, minibüs çay yatağına devrildi.

Kazanın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri durumu bildirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri de kazanın hemen ardından olay yerine sevk edildi.

Minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale sonrasında, hafif yaralı olan 15 kişi, Havza ve Kavak devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.