Samsun'da çıkan yangınlara erken müdahale için çözüm : 'Su havuzu'

90 bin nüfusu bulunan Samsun'un Vezirköprü ilçesinin yüzde 65'i ormanlık alanlardan oluşuyor. İlçede bulunan Kunduz Ormanları’nda çıkabilecek orman yangınlarının felaketle sonuçlanmaması için ve orman içine su havuzları inşa edildi. Helikopterin ve yangın söndürme araçlarının su alabildiği bu havuzlar 350 ile 600 ton arasında değişiyor. Ayrıca Vezirköprü Orman İşletme personeli tatbikatlarla orman yangınlarına hazırlanıyor. Gelen ilk anonsla birlikte harekete geçen ekipler, hızlıca araçlara biniyor. Adeta zamanla yarışan ekipler, tonluk su havuzlarında su çekerek yangına müdahale ediyor.

YANGINLARA ERKEN MÜDAHALEDE ÇÖZÜM: ' SU HAVUZU'

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları ile bu çalışmaları yapıyoruz. Vezirköprü'nün yüzde 65'i ormanlarla kaplıdır. Bunun büyük bir kısmı da kızılcam türü gibi yangına hassas türlerden oluşmaktadır. Yangına karşı bizim 165 personelimiz bulunmaktadır. Bu personelimizin tamamı aslında fiilen yangına müdahale etmektedir. 2 arazöz ve bir su tankı ile müdahale ediyoruz. Bunların yanı sıra 11 tane ilk yardım müdahale aracımız var. Bu ilk müdahale araçları yangını yayılmaması konusunda daha etkilidir ve hızlıdır. Piknik, mesire yerlerinde ring atarak, buralardaki yangını daha çıkmadan önlemeye çalışıyoruz. İlk çıkış anında söndürüyoruz.

''AMACIMIZ YANGININ YAYILMA HIZINI DÜŞÜRMEK!''

Bunların yanı sıra yangın havuzlarımız var. Bu havuzlarımızın ormanın su alımına zor olduğu konumlandırılmış durumda. Orman içinde şeritlerimiz var. Bunlar ise iş makineleri ile temizlendi. Amacımız yangının yayılma hızını düşürmek. Yangını daha küçük alanlarda tutmak için tedbirler alıyoruz. İşletmeye daha uzak mahallerde ve yangına daha hassas olan mahallelerimiz dikkate alınarak 32 adet yangın tankerlerini mahallelere dağıttık. Yangın havuzlarımız 350 ton ile 600 ton arasında değişiyor. Bunlar arazözlerin ve helikopterlerin su alması için tasarlandı" dedi.