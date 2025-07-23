Samsun’da dehşet! “Erkek arkadaşından ayrıl” diyen annesini bıçakladı

20 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesini bıçakladı: “Anne seni çok seviyorum, istemeyerek oldu” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da dehşet! “Erkek arkadaşından ayrıl” diyen annesini bıçakladı
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Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde yaşanan olay, kentte büyük şaşkınlık yarattı. 20 yaşındaki K.M., erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesi G.M.’yi (61) çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız, olay sonrası polisi ve ambulansı arayarak yardım istedi.

“SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNE, İSTEMEDEN OLDU”

Edinilen bilgilere göre, G.M., kızı K.M.’ye erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ondan ayrılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine anne ve kızı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.M., annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından “Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu” diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve ambulans talep etti.

Ağır yaralanan G.M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.M., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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