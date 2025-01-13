Samsun’da düğünde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

Samsun’un Canik ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da düğünde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
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Samsun’un merkez Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde bir düğünde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün alanında inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, düğünde ruhsatsız silahlarla havaya ateş açıldığı belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ve 6 tüfek kartuşu ele geçirdi. 

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düğünde silahla ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, güvenlik güçlerince yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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