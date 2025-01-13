Samsun’da düğünde havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

Samsun’un merkez Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde bir düğünde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün alanında inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, düğünde ruhsatsız silahlarla havaya ateş açıldığı belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ve 6 tüfek kartuşu ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Düğünde silahla ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli, güvenlik güçlerince yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.