Samsun’da horoz dövüşüne suçüstü baskın: 129 bin liralık ceza yağdı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde horoz dövüşü düzenlenen bir adrese yapılan polis baskınında 17 dövüş horozu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 14 kişiye hem adli hem idari işlem yapılırken, kesilen toplam para cezası 129 bin 458 TL’yi buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun’da horoz dövüşüne suçüstü baskın: 129 bin liralık ceza yağdı
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, yasadışı horoz dövüşü düzenlendiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, dövüşe hazırlanan 17 horoz ele geçirildi, olay yerinde çok sayıda kişi suçüstü yakalandı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM, 14 KİŞİYE CEZA

Horoz dövüşünü organize ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet" ve "kumar oynanmasına yer temin etmek" suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca, dövüşe katılan ve bahis oynadığı belirlenen 9 kişiye toplam 83 bin 223 TL, kamera görüntülerinden tespit edilen 5 kişiye ise 46 bin 235 TL olmak üzere 14 kişiye toplam 129 bin 458 TL idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri, olay yerinde dövüşe doğrudan katılan 9 kişiyi suçüstü yakalarken, olay anına ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler 5 kişiyi daha kimliklerinden tespit etti. Soruşturma süreci, ilgili tüm görüntü kayıtları ve beyanlarla desteklenerek sürdürüldü.

Baskında el konulan 17 horoz, yasal prosedür çerçevesinde bir kişiye yed-i emin olarak teslim edildi. Hayvanların durumu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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