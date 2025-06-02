Bayram trafiğine özel denetim: 4-6 Haziran arası o araçlar trafiğe çıkamayacak!

Bakan Yerlikaya, 4 Haziran Salı günü saat 16.00'dan 6 Haziran Perşembe günü saat 11.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirlenen güzergâhlarda trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Trafiği rahatlatmak amacıyla alınan bu kararda yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıda taşıyan araçlar ise istisna kapsamında değerlendirilecek.

Şehirler arası otobüslerde denetimlerin artırılacağını belirten Yerlikaya, iki önemli yenilikten söz etti. İlk olarak, daha önce uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan "gizli yolcu" yöntemi genişletilecek. 81 ildeki terminallerde ve bazı büyük ilçelerde görevli personel, yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek ve sürücülerin kural ihlalleri ile tutumlarını kayıt altına alacak. Bu personel, yolculuk sonunda kendini tanıtarak denetimi sonlandıracak.

Trafik güvenliğini artırmak için otoyollarda her 30 kilometrede bir radar bulunacağını açıklayan Yerlikaya, toplam 120 radar cihazının aktif olarak kullanılacağını belirtti. Ayrıca, 37 ilde helikopterle ve 81 ilde drone ile havadan trafik denetimi yapılacak. Mobil radar araçlarıyla gece gündüz hız kontrolleri sürdürülecek. Otobüs terminallerine ise polis başmüfettişleri görevlendirilecek.

Yerlikaya ayrıca, vatandaşla doğrudan temas kuran güvenlik birimlerinin yaka kamerası ile kayıt alacağını da duyurdu. Bu uygulama, şeffaflık ve denetimin etkinliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bayram süresince 69 binin üzerinde polis ve jandarmanın görev alacağını belirten Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza ceza kesmek gibi bir amacımız yok. Tek hedefimiz; can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçmek" dedi.