Samsun'da korkunç kaza: 4 kişi feci şekilde can verdi

Okan Uludoğan’ın kullandığı 55 AIF 362 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobille çarpıştı.

Çubuk’un kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Uludoğan ile Selahattin Ocak (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.