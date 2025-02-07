Samsun’da kiracı ve ev sahibi tartıştı, ev alevler içinde kaldı!

Olay, Yaşar Doğu Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi N.D., kiracısı U.K.'den evi boşaltmasını istedi. Bu talep üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından U.K., oturduğu evde yangın çıkardı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından ev sahibinin şikâyeti üzerine U.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.