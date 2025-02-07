Samsun’da kiracı ve ev sahibi tartıştı, ev alevler içinde kaldı!

Samsun’un Kavak ilçesinde, ev sahibiyle tartışan bir kiracının evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, şüpheli kiracı gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Samsun’da kiracı ve ev sahibi tartıştı, ev alevler içinde kaldı!
Yayınlanma:

Olay, Yaşar Doğu Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi N.D., kiracısı U.K.'den evi boşaltmasını istedi. Bu talep üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından U.K., oturduğu evde yangın çıkardı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından ev sahibinin şikâyeti üzerine U.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahminiAnkara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahminiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun Kiracı ev sahipleri
Günün Manşetleri
"ABD ile müzakere akılcı ve onurlu değil"
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Tarım Bakanlığı, hileli gıda skandallarını ifşa etti
PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı
Sahipsiz hayvanlar için yeni talimat
Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!
PKK/KCK’lı Keleş etkisiz hale getirildi
Filistin'den Trump’a yanıt
Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı
İşçilerden İş Gıda’ya çağrı
Çok Okunanlar
Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum!
Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti! Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!
PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı
İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu belli oldu! İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu belli oldu!
Ankara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahmini Ankara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahmini