Samsun’da marketlere sıkı denetim: Fiyat ve etiketlerde usulsüzlüklere geçit yok

Denetimlerde kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç ürünlerinin raf ile kasa fiyatı arasındaki uyum incelendi. Meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı ise Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden barkod okutularak kontrol edildi. Fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünler için tutanak tutuldu ve işletmelerden savunma talep edildi.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, denetimlerin yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yoğunlaştırıldığını belirtti. Turpçu, “Denetimlerimiz genellikle ‘6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘haksız fiyat artışı’ olup olmadığını, diğer taraftan ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında da ürünlerin üzerinde mevzuata uygun bir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığına özellikle dikkat ediyoruz. Tabii bu kapsamda da yine ürünlerle ilgili olarak kasa fiyatı üzerinde denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz” dedi.

BİNLERCE İŞLETME DENETLENDİ

Turpçu, Samsun genelinde yapılan denetimlerin sayısına da dikkat çekti: “1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ürettiğimiz denetim faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde bugüne kadar 2 bin 100 market denetledik, 575 kafe restoran denetimini gerçekleştirdik. Yine diğer işletmeler nezdinde de 1100 işletmeyle ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik ve toplamda da 3 bin 700 civarında işletmemizin denetimini gerçekleştirdik. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 550 işletmemizden savunma talep ettik.”

Özellikle sebze-meyve reyonlarında ürün künyelerinin denetlendiğini vurgulayan Turpçu, haksız fiyat artışına karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.