Samsun'da sular çekildi selin izi gün yüzüne çıktı!

Meteoroloji ve AFAD tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar, Samsun’da karşılığını buldu. ‘Turuncu kod’ ile yapılan uyarılar dün ve bugün Samsun’da sağanak şeklinde etkili oldu. Özellikle merkez ilçelerden İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy’de dün metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Çok kısa sürede düşen yoğun yağış; cadde, sokak, ana arterler, parklar, bodrum katları ve iş yerlerini sular altında bırakarak adete şehir merkezini göle çevirdi. Bazı yüksek kesimlerde ise heyelanlar meydana geldi.

SAMSUN'DA SULAR ÇEKİLDİ SELİN İZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!

Bu yıl 4. kez sel felaketine maruz kalan Samsun’da selin vahameti ise eskilerinden daha büyük oldu. Yoğun yağışın üzerinden 1 gün geçmesine Lovelet, Yabancılar Pazarı gibi birçok işyeri ve dükkan sular altında kaldı. Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Gülsan Sanayi Sitesi’nde ise dükkanlara 1 metreye yakın su bastı. İş yerleri sular altında kalan esnaf hem sağlam kalan mallarını kurtarmaya hem de iş yerlerini temizlemeye çalışıyor.

Dün etkili olan selin izlerinin hala devam ettiği Samsun’da dükkanlarından suları tahliye etmeye çalışan esnaf, “Bu yıl kısa sürede 4. kez sele maruz kalıyoruz. Yetkililerin artık önlem alması gerekiyor. Her yoğun yağışta aynı durumla karşılaşıyoruz. Zararımız çok büyük. Şu an mallarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Zararımızın boyutunu suları tamamen tahliye edince anlayacağız” ifadelerini kullandılar.

ARABALAR 5-6 SAAT SUDA MAHSUR KALDI

Samsun merkezde ilk defa bu kadar büyük bir sel afeti gördüklerini ifade eden vatandaşlar ise “İlk defa merkezde bu kadar büyük sel gördük. Bazı arabalar 5-6 saat suda mahsur kaldı ve suların çekilmesini bekledi. Bu sel, daha önce yaşanan sel felaketlerinden çok daha büyüktü. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması oldu. Allah daha büyük afetleri göstermesin” diye konuştular.

Samsun'da bugün hava açarken, tüm kamu kurumları 1717 personel ve 463 araçla sahada selin izlerini silmeye çalışıyor.