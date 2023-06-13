Samsun'u sağanak vurdu! Sel ve taşkınlar meydana geldi

Samsun'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelindeki yoğun yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu.

Yağışlar trafikteki araçlara da zor anlar yaşattı. Samsun-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Belediyeevleri Mahallesi'nde de yollardaki araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun-Ordu kara yolu Ordu istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede meydana gelen heyelanla birlikte araçlar yollarda kaldı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle oluşan taşkın nedeniyle Gülsan Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yerini su bastı, sokaklar suyla doldu. Bazı vatandaşlar, su ile dolu sokakta bot kullandı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel suyunu iş yerlerinden tahliye etmeye çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait iş makineleri ve personel ise tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye ediyor.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 133. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvarın altında kalan park halindeki 3 araçta büyük hasar meydana geldi.

Bölgedeki apartmanların zemin katlarında ve yollarda su baskınları yaşandı.