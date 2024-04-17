Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tekstil sektöründeki sorunları masaya yatırdı

Yaklaşık bir buçuk saat sektörün derinleşen sorunları masaya yatırıldı. Çözümler dinlendi. Somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Konkordato başvurularının arttığı tekstil sektörü temsilcileri Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Toplantıya bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri de davet edildi.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre sektör temsilcileri, Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulmasını talep etti. Yeni kurulacak firmaların, yeni yapılacak yatırımların arz-talep dengesine göre planlanması önerildi. Burada da Devlet Planlama Teşkilatı'nın devreye girmesi gerektiği kaydedildi.

İthal edilen makine, ekipman ve hammaddeye uygulanan yatırım teşvikinin yerli üreticiye de uygulanması ve üreticinin desteklenmesi de talep edildi.

Sektörün İstanbul da dağınık olduğunu vurgulayan sanayiciler, tekstil ve hazır giyim fabrika ve atölyelerinin bir arada olması gerektiği dile getirildi.

Masaya yatırılan başlıklar arasında ara eleman açığı da vardı. Bu kapsamda Örme Sanayici İş Adamları Derneği meslek liselerine teşvik verme önerisi yaptı.

Kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi, sektörde eşit rekabet şartlarının oluşturulması da gündeme geldi.