Sendikal mücadeleye jandarmadan müdahale!

Sendikal mücadeleye jandarma müdahale etti. Lezita grevin 41’nci gününde Jandarma ile grevdeki işçiler arasında yaşanan arbedede 3’ü kadın 18 kişi gözaltına alındı. Bir kadın işçi de yaralandı. Gözaltına alınan işçiler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Abalıoğlu Lezita’da çalışan işçiler grevlerinin 41’inci gününde fabrika önünde yine eylemdeydi. Emekçiler eylemin ardından grev çadırına dönerken jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı.

Öz Gıda İş Sendikası Basın Sorumlusu İsmail Uğur Ulusal Kanal’a olay anını anlattı. Uğur, kolluk kuvvetine direnmeyen işçilerin Jandarma tarafından anayola doğru ittiğini söyledi.

Uygur anayola jandarma tarafından çıkarılan işçilere yolu kapattıkları gerekçesiyle işlem yapıldığını bildirdi.

Arbedede bir kadın işçi yaralandı. Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Dairesi Başkanı Göksel Şengül’ün de içinde bulunduğu 18 kişiye gözaltı işlemi yapıldığı bildirildi.

3’ü toplam 18 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.



