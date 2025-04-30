Sancaktepe'de korkutan yangın: 3 katlı iş yerini alevler sardı

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. 3 katlı binada çıkan alevlere 58 araç ve 122 personelle müdahale ediliyor. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sancaktepe'de korkutan yangın: 3 katlı iş yerini alevler sardı
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İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yer alan Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak’taki 3 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Binadan yükselen siyah dumanlar çevre semtlerden de görüldü.

İTFAİYE ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul İtfaiyesi, yangına 58 araç ve 122 personelle yoğun müdahale başlattı. Yangının kontrol altına alınması için çevredeki iş yerleri ve sokaklar güvenlik önlemiyle boşaltıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Sancaktepe yangın
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