Şanlıurfa sağanak yağışa teslim oldu: Vali vatandaşları uyardı

Deprem bölgesindeki şehirlerde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Adıyaman'da bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili. Sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.

Şanlıurfa sağanak yağışa teslim oldu: Vali vatandaşları uyardı
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Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Şanlıurfa sağanak yağışa teslim oldu: Vali vatandaşları uyardı - Resim : 1
Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

Şehirde sağanak devam ediyor.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir.
Adıyaman'da sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybettiAdıyaman'da sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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