Şanlıurfa'da anlamlı proje: Bayat ekmek toplama projesiyle ekmek israfı önleniyor!

Temizlik işleri müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinci ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla “Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir” sloganıyla Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi. Uygulanan proje çerçevesinde 32 merkez mahallede belirlenen noktalara Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini attıkları ve ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen 500’ü aşkın bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler, günlük olarak ekipler tarafından toplanıyor.

HAYVAN BARINAKLARI UNUTULMUYOR!

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bayat Ekmek Toplama Aracına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor. Ekmek israfını önlemek amacıyla hayata geçirilen Bayat Ekmek Toplama Projesiyle günlük 500 kilogram, aylık 15 ton ekmek hayvan barınaklarına teslim edilirken, ekmek israfı da önleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ise ekmek israfını önleyen uygulamanın yaygınlaşması için gelen talepler doğrultusunda Bayat Ekmek Toplama Kutularını ilçenin birçok noktasına yerleştirmeye devam ediyor.