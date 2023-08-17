Şanlıurfa'da bir çocuğa cinsel istismar! Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir çocuğa cinsel istismar suçundan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı. Açıklama Valilikten geldi.

Şanlıurfa'da bir çocuğa cinsel istismar! Valilik şüphelinin yakalandığını duyurdu
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Şanlıurfa'da yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili Valilikten açıklama geldi.

14 Ağustos Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova İlçe Devlet Hastanesi'nden adli vaka ihbarı alındı. Bunun üzerine ekipler hastaneye sevk edildi.

Hastanede mağdur M.Y. adlı çocuğun, yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin cinsel istismarına uğradığı beyanı üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli kişi yakalandı.

Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuk ailesine teslim edildi.

Açıklamada yabancı uyruklu şüpheli F.K'nin 15 Ağustos'ta sevk edildiği adli makamca tutuklandığı belirtildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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