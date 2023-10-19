Şanlıurfa'da Büyük Operasyon! 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 99 ekip, 345 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" yapıldı.

Farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 8'ine idari işlem yapıldı. Sorgulaması yapılan 1091 araçtan 81’inin sürücüsüne toplam 211 bin 116 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.