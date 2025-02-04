Şanlıurfa’da cinayet zanlısına gizli odada film gibi operasyon!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1,5 yıl önce iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şanlıurfa’da cinayet zanlısına gizli odada film gibi operasyon!
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24 Ekim 2022’de okullar bölgesinde yaşanan olayda, 14 yaşındaki Ömer Faruk Çınar ve 16 yaşındaki Sümeyye Yeten hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, firari cinayet zanlısı S.D.’nin saklandığı yerin tespit edildiği öğrenildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Özel Harekat Polisleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. İlk aramalarda zanlının izine rastlanmazken, detaylı incelemeler sonucunda merdiven boşluklarında betonarme ve briketlerle kamufle edilmiş tekerlekli bir düzenek fark edildi. Gizli odaya açılan bu mekanizma kırılarak içeri girildiğinde, zanlının yatak pozisyonunda saklandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.D., yoğun güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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