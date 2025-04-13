Şanlıurfa'da dehşet anları: Köpeklerden kaçarken araba çarptı

Şanlıurfa'da yürek burkan bir olay yaşandı. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya (27), sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçtığı sırada Şanlıurfa-Mardin kara yoluna çıktı. Karşı yöne geçmeye çalışırken, K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobil genç kıza çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı.

“BU ŞEHİRLER SAHİPSİZ Mİ?”

Hayatının baharındaki genç kızın ölümü ailesini yasa boğdu. Anne Emine Özkaya, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada gözyaşlarına boğularak şu sözleri söyledi:

"Benim ciğerim yandı. Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı, bir sınav için gelmişti. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir-iki değil ki. Haberlerde görüyorsunuz. Rica ediyorum, başka anneler yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi? Niye böyle? Üniversitelerde çok köpek var. Neden üniversiteye ve boş arazilere bırakıyorlar? Geçen sene de Afyon'da öbür kızıma saldırdılar. Sadece o korku ona yetiyordu."

Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpekler yüzünden kimilerinin araçların altında kaldığını, kimilerinin ise yaralandığını vurgulayarak, sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini dile getirdi.

“YANIMIZDAN KAÇARKEN YOLA ÇIKTI”

Sevda Özkaya'nın yakın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül, olay anını şu sözlerle anlattı: "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı."