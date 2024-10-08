Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Yaşar Erdoğan'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.